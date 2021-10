Utah a chuté. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Jazz, qui avait débuté ce nouvel exercice par une série de quatre victoires consécutives, a fini par perdre, sur le parquet des Bulls de Chicago (107-99). Pourtant, durant cette rencontre, les visiteurs ont eu l'opportunité de mener plus d'une fois. Mais la dernière fois est intervenue au tout début du troisième et avant-dernier quart-temps. A ce moment-là, les locaux, portés notamment par DeMar DeRozan (32 points, 6 rebonds, 3 passes décisives), ont pris les choses en main (64-63), pour ensuite ne plus être jamais rattrapés. Leur avance est même montée jusqu'à +17 (94-77), avant qu'elle ne se stabilise donc, et de manière définitive, à +8. Utah a notamment pu s'appuyer sur Donovan Mitchell (30 points, 7 rebonds, 6 passes décisives) et Rudy Gobert (17 points, 19 rebonds, 1 passe décisive), mais cela n'a donc pas suffi.