Les Nets n'ont pas répondu présent. Considéré comme étant l'un des grands favoris au titre, Brooklyn a déçu. Dans la nuit de dimanche à lundi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, la franchise a perdu, sur son propre parquet, contre les Hornets de Charlotte (95-111). Pourtant, les locaux ont souvent été devant, au niveau du tableau d'affichage, jusqu'au tout début du quatrième et dernier quart-temps (83-82). C'est alors à ce moment-là que Charlotte a infligé un cinglant et définitif 12-29 à son adversaire d'un soir. Kevin Durant, meilleur marqueur de sa franchise mais également meilleur marqueur de cette rencontre, a fait plus qu'assurer, avec des statistiques personnelles de 38 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. Mais cela n'a donc pas été suffisant pour des Nets qui perdent leur deuxième match en trois rencontres déjà disputées.