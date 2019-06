Tony Parker a tranché. Et ses plus grands admirateurs risquent d’avoir du mal à s’en remettre, et ce à quelques mois du retour de la NBA en France avec un alléchant Bucks-Hornets en janvier prochain : l’heure de la retraite est arrivée pour lui. "Cela s'est fait assez simplement. Je n'avais pas vraiment de fin rêvée. Mes parents et mes frères m'ont demandé si je ne voulais pas faire une dernière année, histoire de l'annoncer, de se préparer, avec en plus un match à Paris. Mais j'ai l'impression que c'est le bon moment, a notamment confié TP à L'Equipe. Ça fait vingt ans que je suis professionnel. Je n'ai aucun regret. Même si je sais que, dans ma tête, je pourrais largement jouer encore, refaire une saison comme j'ai fait cette année. Mais aujourd'hui, le fait de pouvoir passer plus de temps avec ma famille, mes amis, de laisser mon corps se reposer, tout cela prend le dessus sur la possibilité de jouer une saison de plus. Je suis à l'aise avec cette décision."

🇫🇷 C’est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière.

J’ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable!

Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA.

Merci ! — Tony Parker (@tonyparker) June 10, 2019



"Le terrain ne va pas me manquer parce que si je ne peux pas être Tony Parker, avoir la possibilité de gagner un titre, ça ne m'intéresse plus de jouer, a-t-il également expliqué. J'ai toujours joué au basket pour essayer de gagner un titre. Les dix-sept ans passés aux Spurs, chaque année, j'avais l'impression que l'on avait une chance de gagner le titre. L'année dernière, c'est la première fois où j'ai commencé une saison NBA en me disant : « Là, on ne va pas gagner le titre ! » (sourire). Quand tu es formaté comme ça, quand tu es habitué à peser dans ton rôle, c'est un sentiment bizarre, ce n'est plus la même chose, ce n'est pas la même joie, ce n'est pas la même passion." Finalement, TP n’honorera donc pas sa dernière année de contrat (qui était non garantie) avec les Charlotte Hornets où son rôle de remplaçant/mentor avait été énormément apprécié. « Il a énormément apporté à la NBA et à la France. C’est un exemple pour les enfants », nous avait notamment confié Muggsy Bogues, ambassadeur de la franchise. La saison magnifique du titulaire au poste de meneur en Caroline du Nord, Kemba Walker, n’y est peut-être pas étrangère.

A 37 ans, Tony Parker a déjà préparé la suite. C’est le moins que l’on puisse dire. Rapidement intéressé par un rôle de businessman, après s’être notamment essayé au rap avec un album sorti en 2007, le natif de Bruges est depuis 2014 président et propriétaire de l’ASVEL. Sous son impulsion et désormais avec l’aide d’un certain Nicolas Batum qui l’a rejoint il y a deux ans, il a redonné ses lettres de noblesse au club de basket de l’agglomération lyonnaise et s’est même rapproché récemment de Jean-Michel Aulas, le président de l’OL. Mais ce n’est pas tout : il y a moins d’un mois, l’ancien All-Star a racheté, avec des associés, la station de ski de Villard-de-Lans (alors qu’il n’a jamais skié de sa vie). Une chose est sûre : on n’a pas fini d’entendre parler de cette véritable légende du sport français.