Russell Westbrook est décidément en très grande forme et toujours aussi omniprésent sur un parquet. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le meneur des Washington Wizards a enregistré un troisième triple-double consécutif (22 points à 7/20 aux tirs, 15 rebonds, 14 passes décisives), le 17eme de sa saison, même si son adresse n'a donc pas forcément toujours été au rendez-vous. Cette fois, ce nouveau triple-double n'a pas suffi et sa franchise s'est inclinée, sur son parquet, contre les Charlotte Hornets (104-114).

Westbrook a fait le spectacle







Les deux fois précédentes, face aux Detroit Pistons (106-92) et contre les Indiana Pacers (132-124), avec respectivement 19 points, 19 rebonds et 10 passes décisives et 35 points, 14 rebonds et 21 passes décisives, cela avait donc été couronné de succès. Durant cette nouvelle rencontre, le MVP 2017 a continué à faire le spectacle, comme sur ce dunk, alors que Bismack Biyombo lui faisait face. Même s'il y a donc une défaite à l'arrivée, Russell Westbrook a également continué à écrire encore un peu plus sa légende. Jamais depuis très exactement 53 ans et un certain Wilt Chamberlain, de telles statistiques n'avaient été réalisées.

La saison de Westbrook est lancée

Russell Westbrook's last 3 games:

- 25.3 PPG

- 16.0 RPG

- 15.0 APG



He's the 2nd player in NBA history to average 25 PPG, 15 RPG and 15 APG over a 3-game span, joining Wilt Chamberlain from March 18-20, 1968.



H/T @EliasSports pic.twitter.com/trhEiyOefl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 31, 2021







En effet, selon les informations de ESPN, Westbrook, avec une moyenne de 25,3 points, 16 rebonds et 15 passes décisives, est le deuxième joueur de l’histoire à enregistrer 25 points, 15 rebonds et 15 passes décisives de moyenne durant trois matchs de suite, rejoignant Wilt Chamberlain, qui avait réalisé cette incroyable performance, du 18 au 20 mars 1968. En enchaînant de la sorte, le meneur prouve bel et bien que sa saison est enfin lancée, après justement un début d'exercice loin d'être une grande réussite. Toutefois, cette fois, l'absence de Bradley Beal s'est donc plus que jamais fait ressentir. Après ce nouveau revers, les Washington Wizards (17 victoires - 29 défaites) occupent la douzième place du classement de la conférence Est.