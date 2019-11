Après deux défaites consécutives et la perte de la place de leader de la conférence Est, Boston a réussi à se relancer. Les Celtics ont battu Sacramento (103-102). Mais cette victoire a été longue à se dessiner face à une équipe à l'entame de saison difficile. La faute à Buddy Hield. Avec ses 41 points, le Bahaméen a porté les siens en réussissant notamment 11 tirs à 3 points. Un apport extérieur qui n'a jamais été vraiment maîtrisé par la franchise du Massachussets. Mais les Celts ont su mettre les barbelés au bon moment. A 3 secondes de la fin, Bogdan Bogadanovic n'a pas réussi à marquer un panier qui aurait pu offrir la victoire aux Kings. Le score restait alors en faveur des partenaires de Jaylen Brown, meilleur marqueur de la rencontre.

Si aucune équipe n'a réussi à trouver le chemin du panier dans les 30 dernières secondes c'est pour le plus grand bonheur des hommes de Brad Stevens. Un lay-up de Marcus Smart à 31 secondes du buzzer avait permis un dernier changement de leader dans la rencontre. Un panier et un succès qui permettent à Boston d'avoir le même bilan que Toronto et Miami en embuscade derrière Milwaukee. Ce n'est pas le seul match de la nuit qui s'est décidé dans les derniers instants. Brooklyn a battu Cleveland grâce à un shoot réussi au buzzer par Spencer Dinwiddie (108-106).