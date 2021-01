Le début de saison des Timberwolves s’apparente toujours plus à un cauchemar. Après avoir chuté sur le parquet des Grizzlies, les joueurs de Minnesota n’ont pas amélioré leur bilan à Atlanta. Partis fort, les Wolves ont subi un 12-0 qui a provoqué une réaction permettant aux coéquipiers de D’Angelo Russell (31 points, 7 passes) de recoller mais pas pour très longtemps. En effet, emmenés par De’Andre Hunter (25 points) et Clint Capela (23 points, 15 rebonds), les Hawks ont enchaîné pour signer un 12-0 et creuser un écart de treize longueurs que Minnesota a su réduire à seulement sept longueurs à la mi-temps.

La pause a été salvatrice pour les Wolves qui ont très vite égalisé après la reprise... pour mieux perdre à nouveau le fil du match, permettant à Atlanta de reprendre le large grâce à un 15-2 mais, jouant décidément au yo-yo dans ce match, Minnesota a conclu ces douze minutes sur le même écart que celui avec lequel elles avaient commencé. Une tendance que Malik Beasley (15 points, 5 rebonds) et Anthony Edwards (12 points, 4 rebonds) n’ont pas su confirmer dans le dernier quart-temps au cours duquel les Hawks ont conservé la main mais en ne se mettant définitivement à l’abri que dans les derniers instants. Atlanta s’impose de 11 longueurs (108-97), mettant fin à une série de deux revers de suite et confirmant les difficultés de Minnesota.