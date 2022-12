La franchise de Louisiane, troisième de la conférence ouest, a mis fin à une série de quatre revers et présente un bilan de 19 victoires et 12 défaites. Le pivot lituanien Jonas a contribué à ce succès avec 16 points et 10 rebonds. Largement en tête (94-75) après trois quarts-temps, les Pelicans ont terminé en roue libre, encaissant pas moins de 44 points dans les dernières douze minutes. Jeremy Sochan a inscrit 23 points pour les Spurs qui restent embourbés à l'avant-dernière place de la conférence ouest.