Comme cela arrive très souvent, c'est Luka Doncic qui prend les commandes de la rencontre en premier quart-temps. Le Slovène est partout avec 10 points et 4 passes décisives et Dallas a pris l'avantage rapidement. Avec sa défense, New Orleans revient petit à petit dans la partie et les deux équipes sont à égalité à l'issue du premier quart-temps (24 partout).

Doncic sur le banc pour souffler, les Mavericks sont à la peine et encaissent un 12-2. CJ McCollum colle 11 points dans ce deuxième quart-temps, totalement en faveur des Pelicans qui rejoignent les vestiaires avec 16 points d'avance (59-43). Seul bémol à la mi-temps pour ces derniers : Brandon Ingram s'est blessé à la cheville droite. L'ailier ne reviendra pas en seconde période.

Il n'est pas le seul blessé de la partie puisque Doncic (15 unités) lui aussi est gêné par un problème à la cuisse gauche. Il quitte ses coéquipiers après un troisième quart-temps où c'est Kyrie Irving qui a maintenu les Mavericks dans le match. Même si l'écart reste conséquent (83-65). Ensuite, Tim Hardaway Jr. retrouve enfin l'adresse perdue en première période et Irving (27 points) continue son show pour combler l'absence du All-Star.

Il reste moins de quatre minutes à jouer et Dallas n'est plus qu'à trois points. C'est alors que CJ McCollum (32 points) enfile le costume de patron et inscrit 13 points d'affilée pour offrir la victoire aux siens, 113-106. C'est une victoire capitale pour les Pelicans qui gardent la dixième place à l'Ouest, la dernière qualificative pour le « play-in ». Les Mavericks sont eux à la huitième place et s'inquiètent désormais logiquement pour la blessure de Luka Doncic.