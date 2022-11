Pour les Hornets, ce début de saison vire toujours plus au cauchemar. Sevrés de victoire depuis le 30 octobre dernier et leur exploit face aux Warriors, les coéquipiers de Kelly Oubre Jr (29 points, 7 rebonds) ont concédé une septième défaite de rang à l’occasion d’un déplacement sur le parquet du Heat. Si les joueurs de Miami, notamment poussés par Jimmy Butler (25 points, 10 rebonds, 8 passes), ont fait la course en tête durant les trois premier quart-temps, le quatrième a vu la révolte des Hornets. Menés de douze points à douze minutes de la fin de la rencontre, ils ont très vite fait la jonction mais ont dû arracher la prolongation par Dennis Smith Jr (12 points, 8 passes) à 27 secondes du buzzer. Cinq minutes supplémentaires qui ont toutefois vu le Heat faire monter la température sur leur parquet pour faire la décision une bonne fois pour toute. La franchise floridienne s’impose au final de cinq unités (117-112 ap) et retrouve des couleurs après deux revers de rang. Pour les Hornets, la série noire se poursuit et une réaction est attendue rapidement.