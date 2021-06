Décidément, Khris Middleton semble être attirer par les matchs vitaux dans cette série. Après avoir déjà réalisé une très bonne performance lors du match 3, dans lequel il avait terminé à 35 points et 15 rebonds au Fiserv Forum, alors que Milwaukee était mené 2-0, le numéro 22 a remis ça cette nuit. Alors que les Bucks étaient dos au mur avant de retrouver leur antre (3-2 dans la série pour Brooklyn), le lieutenant de Giannis Antetokounmpo a encore une fois brillé dans sa salle pour mettre aux siens de rester en vie.



Avec, au final, 38 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 interceptions à son actif en un peu plus de 42 minutes, l'arrière a été déterminant pour permettre aux Bucks de s'imposer facilement (104-89), et ainsi d'égaliser à 3-3 dans la série et donc d'arracher un match 7, dans deux jours au Barclays Center. A 11 sur 16 aux tirs, dont 5 sur 8 à trois points, mais également à 11 sur 12 aux lancers-francs, Middleton s'est même offert le luxe de terminer meilleur marqueur de la rencontre.



Middleton attendu lors du match 7



Avec en plus, Antetokounmpo en grande forme (30 points et 17 rebonds) et Jrue Holiday au rendez-vous (21 points, 8 rebonds et 5 passes), la franchise du Wisconsin n'a pas tremblé face à une équipe plus hésitante cette nuit, malgré un Kevin Durant toujours aussi dangereux (32 points et 11 rebonds). Pour espérer renouer avec les finales de Conférence à l'Ouest, Middleton devra à nouveau frapper fort le 20 juin prochain.



En effet, dans ce tant attendu match 7 entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks, le natif de Charleston (Caroline du Sud) aura la lourde tâche avec ses coéquipiers d'aller s'imposer à l'extérieur, ce qui n'a pour le moment pas été fait dans cette série. Avec le retour de James Harden depuis deux matchs, voire celui de Kyrie Irving pour ce choc, les joueurs de Mike Budenholzer savent ce qui les attendent : l'exploit ou les vacances.