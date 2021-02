Brooklyn a parfaitement lancé son road trip à l'Ouest ce samedi soir. Les Nets ont triomphé de Golden State (134-117). Pour venir à bout de Warriors encore une fois menés par Steph Curry (27 points), la troisième meilleure franchise de la conférence Est a pu miser sur la complémentarité naissante de son Big Three. Alors que l'équipe dirigée par Steve Nash aurait pu se laisser dépasser par la puissance de sa traction arrière James Harden - Kyrie Irving, ce dernier a pris les choses en main pour répartir les rôles. « James fait un très bon boulot à la mène. Il y a quatre jours ou quelque chose comme ça, je l'ai regardé et je lui ai dit : « Tu es le meneur et je vais jouer à l'arrière. » C'est aussi simple que ça. Il a le contrôle et prend ses responsabilités. James fait un boulot incroyable et me facilite la tâche. » a expliqué celui qui a déjà joué une saison pleine au Barclays Center.

Harden, de meilleur scoreur à meilleur passeur de la Ligue



Cette attribution des rôles est pour l'instant respectée. A Golden State, Kyrie Irving a été le meilleur scoreur des Nets (23 points) quand James Harden a été le meilleur passeur du match (16 assists). La première sortie à plus de 15 passes décisives avec Brooklyn du joueur arrivé de Houston durant l'hiver conforte son statut de meilleur passeur de la Ligue (11,2 passes décisives par match). Malgré la crainte d'une bataille d'égo entre les deux superstars, The Beard a accepté de moins scorer pour mieux passer. A l'Oracle Arena, le numéro 13 est resté sous la barre des 20 points pour la huitième fois de la saison. C'est déjà plus que sur l'intégralité de la saison régulière 2019-2020. La preuve que malgré les doutes, sa volonté de remporter un titre est plus importante que son envie de marquer.

Harden marque moins mais il est plus adroit



Pour retrouver la trace d'un James Harden aussi peu prolifique, il faut remonter à sa dernière saison sous le maillot d'Oklahoma City, en 2011-2012. A contrario, le nouveau meneur des Nets n'a jamais été aussi altruiste. Avec une meilleure sélections de shoots, James Harden a aussi un des meilleurs pourcentages à 3-points de sa carrière (38,1%). A Golden State, il en a mis 5 sur 8. Un rendement optimal qui a permis aux Nets d'envoyer un message à la concurrence. Brooklyn aura l'occasion de répéter ce type de performances face à d'autres prétendants au titre très rapidement. Durant le road trip, il y aura deux escales au Staples Center pour affronter les Lakers et les Clippers.