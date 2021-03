NBA - Brooklyn : Harden se proclame MVP

Depuis son arrivée à Brooklyn, James Harden rayonne. Sur le plan comptable, l’ancien joueur des Houston Rockets a joué sa meilleure partition cette nuit face à Detroit, match dans lequel il a inscrit 44 points, pris 14 rebonds et distribué 8 passes décisives pour permettre à son équipe de l’emporter sur le fil (113-111). En l’absence de ses deux coéquipiers stars, Kyrie Irving et Kevin Durant, cette prestation XXL est la bienvenue pour la franchise new-yorkaise classée deuxième à l’Est.

Conscient de retrouver les sommets, l’intéressé s’est exprimé en conférence de presse sur la course au titre de MVP. Une distinction qu’il a remportée pour la seule fois de sa carrière en 2018 et qu’il veut de nouveau s’adjuger cette saison. Du moins, Harden ne voit personne mieux placé que lui pour mettre la main dessus.



Pour succéder à Giannis Antetokounmpo ?

« Est-ce que j'ai l'impression d'y avoir ma place (dans la course au MVP) ? Je me sens comme si j'étais le MVP. Je veux dire, c'est aussi simple que cela. Je ne veux pas parler individuellement de moi-même. Je vais juste en rester là. Les chiffres le montrent et nous gagnons. C'est tout ce que je peux dire. J’essaie de donner à mes coéquipiers tout ce que je peux apporter au jeu », a-t-il déclaré. Ses statistiques sous le maillot de Brooklyn sont de 26 points, 8,9 rebonds et 11,4 passes de moyenne par match sur les 31 rencontres qu’il a disputées jusqu’à présent.

Et dans la course au titre de MVP, les blessures de plusieurs prétendants jouent en sa faveur. Son coéquipier à Brooklyn, Kevin Durant, ainsi que LeBron James (Lakers) et Joel Embiid (Philadelphie) sont actuellement sur le flanc et laissent orphelines leurs franchises respectives. Le meilleur passeur de la Ligue, lui, est lancé et doit continuer à empiler les performances de haut niveau pour faire pencher la balance de son côté.