Boston a fait la moitié du chemin ! Les Celtics ont remporté leur deuxième match des Finales NBA contre Golden State, et mènent désormais 2-1, avec encore deux matchs à disputer à domicile. Dans le Match 3 ce mercredi, devant les 19 156 fans réunis au TD Garden, les C's ont livré leur rencontre la plus aboutie de ces Finales, en l'emportant 116-100 avoir mené quasiment de bout en bout. Boston est bien mieux rentré dans son match que les Warriors, et à la fin du premier quart, le score était déjà de 33-22, avec déjà 17 points de Jaylen Brown. En face, Stephen Curry avait déjà deux fautes à son compteur après six minutes de jeu, mais Steve Kerr a décidé de le laisser sur le parquet, quitte à se faire transpercer en défense. Le deuxième quart a d'abord été maîtrisé par les C's, qui ont compté jusqu'à 18 points d'avance, leur plus grosse avance du match (54-36, 18eme). C'est visiblement ce qu'il fallait pour que les Warriors entrent enfin dans leur rencontre, et ils ont alors signé un 8-0 en 40 secondes, avec deux tirs à trois points de Klay Thompson (qui avait retrouvé son adresse et a fini le quart avec 10 points) et Stephen Curry (qui a commis sa troisième faute dans la foulée) et un dunk d'Andrew Wiggins. Curry a ensuite remis les Warriors à -7 sur un lay-up, mais l'euphorie a été de courte durée et Boston a mieux géré la fin de quart, pour rentrer aux vestiaires en menant 68-56, avec deux paniers de Marcus Smart pour finir.

Golden State passe devant...puis s'écroule

Comme d'habitude, les Californiens ont haussé le niveau dans le troisième quart, remporté 33-25. Même s'ils l'ont mal débuté, avec la quatrième faute de Curry sur un tir à 3 points de Smart, puis un dunk de Brown (77-64, 27eme), les Warriors ont ensuite réussi un festival sur une courte durée, pour passer devant (82-83, 33eme), grâce à des tirs longue distance de Curry et Otto Porter Jr. Mais une fois de plus, Boston a calmé le jeu et a réussi à reprendre ses distances en fin de quart (93-89), avec quatre points de Grant Williams. Et alors qu'on aurait pu espérer un dernier quart-temps de folie entre ces deux équipes, cela n'a pas du tout été le cas. Jordan Poole a commencé le quart par un marcher, Boston a enchaîné par un 5-0, Curry a perdu trois ballons en trois minutes, et les C's se sont envolés petit à petit, creusant l'écart pour l'emporter de seize points, face à des Warriors un brin individualistes qui n'ont pas réussi à percer cette défense. C'est donc une deuxième victoire pour Boston, qui a pu compter sur son trio Brown-Tatum-Smart, qui finissent avec respectivement 27 points (mais aussi 9 rebonds et 5 passes), 26 points (6 rebonds et 9 passes) et 24 points (7 rebonds et 5 passes) ! En face, Curry finit avec 31 points (6/11 à 3pts) et Klay Thompson avec 25 (5/13 à 3pts), alors que Draymond Green est passé à côté de son match : 2 points, 4 rebonds, 3 passes et 6 fautes ! Rendez-vous vendredi pour le match 4 !