Après deux revers de suite, les Suns ont relevé la tête et peuvent remercier Devin Booker pour cela. Avec 38 points au compteur, l’arrière de la franchise de l’Arizona a été le principal protagoniste de la victoire sur l’Oklahoma City Thunder. Une rencontre qui s’est joué en plusieurs temps. Tout d’abord, malgré un effectif réduit et récemment renforcé par de jeunes pousses dont Olivier Sarr, qui a foulé un parquet NBA pour la première fois, OKC a tenu le choc et est même parvenu à passer devant au score quelques instants. Mais une fin de premier quart-temps plus difficile a permis aux Suns de se détacher puis, malgré un petit coup de mou dans le deuxième quart-temps, atteindre la mi-temps avec huit points d’avance. Sous l’impulsion de Ty Jerome (24 points, 8 rebonds, 5 passes) et Aaron Wiggins (22 points, 8 rebonds), le Thunder a réagi au retour sur le parquet pour inverser quelques instants la tendance mais sans confirmer. Une fin de match à sens unique, avec un 17-4 dans les six dernières minutes, permet aux Suns de s’imposer de 18 points (115-97) et de revenir à la hauteur des Warriors, leader à l’Ouest, avec le même bilan (27 victoires pour 8 défaites). OKC, de son côté, tombe pour la troisième fois en quatre matchs et reste avant-dernier.