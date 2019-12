Ils pensaient pouvoir sortir de leur série négative. Les Pelicans se sont finalement inclinés dans la nuit de jeudi à vendredi face à Phoenix après un scénario complètement fou (132-139). Un nouveau coup dur pour les pensionnaires du Smoothie King Center qui accusent désormais sept défaites consécutives en NBA. Pourtant les Pelicans avaient décidé de prendre le jeu à leur compte devant les 15 607 spectateurs venus pour les encourager. Emmenée par J. J. Redick (26 points), Jrue Holiday (23 points), Brandon Ingram (21 points) et Lonzo Ball (20 points), l’équipe de la Nouvelle-Orléans a pris les devants rapidement pour faire la course en tête dans le premier quart-temps.

+20 pour Phoenix dans le troisième quart



Seulement, les Suns n’ont jamais lâché leurs adversaires du soir au tableau d’affichage et sont restés au contact pour inverser la tendance dans le deuxième quart. En tête de quatre points à la pause, Phoenix est revenu des vestiaires avec l’intention de prendre le large. Grâce à un Devin Booker très inspiré (44 points, 8 rebonds, 9 passes) et un Ricky Rubio dans tous les bons coups auteur de quinze passes décisives, les visiteurs n’ont pas eu de mal à creuser l’écart pour compter jusqu’à +20. Le sort de la partie semblait décidé avant d’assister à un retour impressionnant des locaux. Les Pelicans ont comblé leur retard de seize points à l’entame du quatrième quart-temps pour décrocher une prolongation inespérée, la troisième lors des quatre derniers matchs entre les deux formations, et croire en la victoire.

Septième défaite de rang pour les Pelicans



Après une fin de match inattendue et alors qu’ils pensaient l’emporter aisément, les Suns ont dû se remettre dans leur partie pour éviter une mauvaise surprise. Tombée face à Orlando la veille (114-128) la formation dirigée par Monty Williams a élevé son niveau de jeu lors de cette prolongation pour venir à bout de locaux remotivés mais trop tendres dans le money-time. Phoenix est dans le top 8 à l’Ouest alors que New Orléans court toujours derrière un succès et se retrouve quatorzième après quasiment deux semaines sans victoire. Le déplacement à Dallas samedi s'annonce compliqué.