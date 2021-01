Le magicien Bradley Beal a encore frappé. Alors que Washington était privé de Russell Westbrook et Thomas Bryant pour la réception de Phoenix, Scott Brooks a en revanche pu compter sur le retour de son arrière. Absent lors de la défaite contre le Miami Heat (124-128), il y a deux jours, à cause du protocole sanitaire, le natif de Saint-Louis a une nouvelle fois porté sa franchise. Face aux Suns, l'actuelle 2eme meilleure équipe de la Conférence Ouest, le numéro 3 des Wizards a été énorme, en frôlant le triple-double, pour permettre à son équipe de l'emporter (128-107) sur le parquet du Capital One Arena, dans la nuit de lundi à mardi. En effet, auteur de 34 points, à 12 sur 22 aux tirs, huit rebonds, neuf passes décisives et deux interceptions en 35 minutes, Beal a été tout simplement impressionnant lors du 3eme succès des siens cette saison.

« Quelque chose de différent »



Opposé à un autre arrière-shooteur de renom, en la personne de Devin Booker (33 points), le joueur de la capitale a rapidement fait comprendre à ses adversaires du soir qu'ils allaient vivre un match compliqué en défense. « C’est quelque chose d’incroyable de le voir dribbler et de le voir faire son boulot. On voit quelque chose de différent. On voit quelque chose d’unique si souvent », confiait à l'issue de la rencontre son coéquipier Robin Lopez, le nouveau pivot titulaire des Wizards suite à la longue absence de Thomas Bryant. En grande forme, Beal n'a d'ailleurs pas été ménagé par son entraîneur en fin de match malgré une large avance pour Washington.

Brooks n'a pas voulu le reposer



« Ils ont fait une petite série et j’ai fait ce choix car nous n’avions gagné que deux matchs cette saison. On ne voulait pas laisser filer cette victoire. Il n’avait pas joué le dernier match, il était à l’isolement depuis deux jours. Il joue en moyenne 36 minutes et il en a joué 35 ce soir. On ne s’était pas entraîné. Je pense qu’il peut gérer 36 minutes. Il a 27 ans, c’est un sportif de haut niveau… Il peut gérer 36 minutes », expliquait d'ailleurs Brooks sur le sujet, face à la presse. Westbrook probablement absent toute la semaine, Beal devra désormais être encore une fois en très grande forme dans deux jours pour la réception du Jazz d'Utah.