Non retenu pour le All Star Game, Bradley Beal n’en reste pas moins un excellent joueur, et il l’a prouvé ce vendredi en offrant la victoire à Washington contre Dallas (119-118) au buzzer. Alors qu’il ne restait plus qu’une seconde et huit dixièmes à jouer et que les Mavericks menaient 118-117 dans la capitale, Beal, parti de son propre camp, s’est faufilé dans la raquette après la remise en jeu de Troy Brown Jr et a marqué pour offrir la victoire à son équipe, face à une défense texane déboussolée. Il termine ainsi avec 29 points, 5 rebonds et 8 passes dans un match que Dallas aura dominé le plus souvent, mais jamais de plus de huit points. Aucun Maverick n'a marqué plus de 20 points (20 pour Seth Curry).