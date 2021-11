Il ne fallait pas enterrer les Clippers… Même privés de Kawhi Leonard, victime d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit lors des derniers play-offs et qui pourrait ne pas rejouer avant de longs mois, ils ont prouvé qu’ils pouvaient venir jouer les trouble-fêtes dans la conférence Ouest, alors qu’ils avaient enregistré quatre revers lors de leurs cinq premiers matchs. Jeudi soir, ils ont signé contre le Heat un sixième succès consécutif, après ceux contre le Thunder, les Wolves (X2), les Hornets et les Blazers.

Tied for the longest active winning streak in the @NBA.

highlights from the win over Miami.



Cette équipe de Miami était certes diminuée en raison de l’absence de Jimmy Butler, touché à une cheville la veille face aux voisins des Lakers, mais les Floridiens, emmenés par Bam Adebayo (30 points et 11 rebonds), Kyle Lowry (25 points et 5 passes) et Tyler Herro (23 points et 7 rebonds), se sont battus jusqu’au bout et ont mené la vie dure à leurs hôtes au Staples Center, avec une très bonne entame puisqu’ils ont même mené de 17 points en première mi-temps.

L'interception décisive de Batum



Moins en vue offensivement que lors de ses dernières sorties, Nicolas Batum (6 points, 6 rebonds, 3 passes, 3 contres et 2 interceptions) a compensé dans d’autres secteurs, réalisant notamment une interception décisive lorsque le Heat est revenu, avant que Reggie Jackson (22 points, tous après le repos) ne scelle le succès des siens derrière la ligne des lancers francs. Eric Bledsoe (21 points, 3 passes, 3 rebonds et 3 contres) a lui réalisé son meilleur match sous ses nouvelles couleurs, et Paul George a encore terminé meilleur marqueur de son équipe avec 27 points, assortis de 5 passes, 4 rebonds et 3 interceptions.

Frenchie Time 🇫🇷



Nico Batum | vs. Heat



6 POINTS

6 REBONDS

3 PASSES / 2 INT / 3 CONTRES



L'interception clutch et la victoire pour les @LAClippers : 109-112

Et Ivica Zubac (18 points, 11 rebonds et 2 contres) a lui confirmé que sa place était bien dans le cinq de départ de l’équipe entraînée par un Tyronn Lue ravi de la prestation de son équipe, tout comme Bledsoe. "On joue tout simplement avec plus de fluidité et de rythme", a ainsi analysé ce dernier.