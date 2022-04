La lente et inexorable déliquescence du champion 2020, qui ne visait pourtant rien d'autre que la reconquête du titre au début du championnat, avec le recrutement de Russell Westbrook, pour former un "Big 3" aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, a donc abouti à leur piteuse élimination. Pour qu'elle soit actée, il leur fallait concéder une septième défaite consécutive chez les Suns, conjuguée à une victoire des Spurs chez les Nuggets. Ce scénario s'est réalisé, en l'absence de LeBron James, forfait car insuffisamment remis d'une entorse à la cheville gauche.

L.A. n'a fait illusion qu'en première période, malgré les efforts de Davis (21 pts, 13 rbds) et Westbrook (28 pts), après quoi le leader du championnat a accéléré dans le sillage de Devin Booker (32 pts) et DeAndre Ayton (22 pts, 13 rbds), avec à la clé une 63e victoire cette saison, nouveau record de franchise. Vendredi dernier, James avait fait croire que sa fin de saison avait sonné et donné rendez-vous à l'automne. Sa blague du 1er avril n'aura finalement eu que quatre jours d'avance pour devenir réalité. Il n'est pas au rendez-vous des play-offs pour la 4e fois de sa carrière en 19 saisons, jalonnées de 10 finales et quatre sacres.