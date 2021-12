New York se reprend. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Knicks, qui restaient pourtant sur une série de trois défaites consécutives, ont renoué avec le succès, sur le parquet des Spurs de San Antonio (109-121). Le tout grâce notamment à leur meilleur marqueur du soir, également meilleur marqueur de cette rencontre, à savoir le Canadien R.J. Barrett, qui présente des statistiques personnelles de 32 points, 5 rebonds et 2 passes décisives. C'est très tôt dans cette rencontre, et plus précisément au tout début du deuxième quart-temps, que les visiteurs ont alors pris définitivement les commandes, après un premier quart-temps davantage équilibré. Les Knicks ont alors construit petit à petit leur victoire, accentuant progressivement leur avance pour ne laisser ensuite aucune chance à leur adversaire d'un soir.