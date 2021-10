Après ses 32 points inscrits en match inaugural de cette toute nouvelle saison régulière de NBA, Evan Fournier vient de réaliser son deuxième meilleur match d'un point de vue comptable. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Français a présenté des statistiques personnelles de 19 points, 1 rebond et 2 passes décisives, ce qui a fait de lui le deuxième meilleur marqueur de sa franchise et le troisième meilleur marqueur de cette nouvelle rencontre, dominé par un RJ Barrett resplendissant (35 points). Une rencontre remportée par la franchise des Knicks de New York, sur le parquet des Pelicans de New Orleans (117-123). Avec cette cinquième victoire en six rencontres déjà disputées, les visiteurs se retrouvent évidemment dans le wagon de tête, au niveau du classement de la conférence Est. Ne reste désormais plus qu'à confirmer dès ce lundi soir, avec la réception des Raptors de Toronto.