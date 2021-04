Absents des play-offs depuis 2006, les Kings ne les retrouveront probablement pas encore cette saison, à moins d’un miracle. Les hommes de Luke Walton, qui pointent à la douzième place de la conférence Ouest, ont enregistré jeudi face aux Suns un neuvième revers de rang pour la deuxième fois de saison (122-114), et risquent, en cas de nouvelle défaite dimanche à Dallas, d’égaler un de leurs records de médiocrité datant de 1998.



Soit tout le contraire de Phoenix, qui va retourner en play-offs pour la première fois depuis dix ans. Les Suns, après avoir fini le dernier exercice en trombe dans la bulle, sont eux solidement installés au deuxième rang de l’Ouest (40 victoires-15 défaites) et chatouillent même le leader, qui reste le Jazz (41-14). Ils ont signé un dixième succès de rang à domicile, et leur 32e victoire au cours de leurs 37 derniers rencontres.

Paul : "Ces matchs amènent de la confiance"

Le tout dans le sillage de leur très complémentaire trio Chris Paul-Devin Booker-De Andre Ayton. Ce dernier, pas vraiment inquiété dans la raquette, a d’ailleurs terminé meilleur marqueur du match, avec 26 points assortis de 11 rebonds. Pour le plus grand plaisir de «CP3», qui a lui aussi terminé avec un double-double (13 points et 11 passes). "C’est très bien pour nous tous, appréciait l’expérimenté meneur. Ces matchs amènent de la confiance, et c’est ça qui compte en play-offs."



Maladroit deux jours plus tôt face au Heat (4/16), Booker a lui réglé la mire, avec 23 points à 8/19 au tir. Mais malgré ces formes opposées, les Kings, emmenés par De’Aaron Fox (27 points et 8 passes) et Buddy Hield (24 points), se sont accrochés et ont même pris les commandes à l’entame du dernier quart (96-95). Mais Ayton a fait parler sa supériorité mais les hommes de Monty Williams ont donc fini par s’imposer.