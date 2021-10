Stoppés dans leur élan deux jours plus tôt par Philadelphie après avoir remporté leur deux premiers matchs, dont le premier très largement sur le parquet des... Lakers, les Nets ont pris le dessus jeudi à domicile (107-101) face à Minnesota. Kevin Durant, auteur de 19 points et 7 rebonds, et les New Yorkais, à l'instar la veille de Milwaukee et Utah, terminent ainsi la pré-saison sur une bonne note.