Des play-offs placés sous le signe… des blessures des stars. Si c’est plus marquant côté Ouest, avec des Suns qui ont tour à tour bénéficié des indisponibilités d’Anthony Davis (Lakers), de Jamal Murray (Nuggets) et de Kawhi Leonard (Clippers), la conférence Est n’a pas été épargnée, avec celles de Jaylen Brown (Celtics) ou encore des Nets Kyrie Irving et James Harden. Deux dernières absences dont ont profité les Bucks en demi-finales de conférence, même si « The Beard » est revenu avant la fin de la série.

Un Middleton retrouvé

Dimanche soir, c’est Trae Young, incandescent depuis le début des play-offs, qui boitait bas à l’issue de la deuxième consécutive des Hawks, contre qui Milwaukee a repris l’avantage du terrain en s’imposant 113-102, dans le sillage d’un Khris Middleton retrouvé (38 points, meilleur marqueur du match, 11 rebonds et 7 passes), qui a bien assisté Giannis Antetokounmpo (33 points et 11 rebonds). Young a lui inscrit 35 points, dont 32 dans les trois premiers quarts temps. Car il s’est blessé à la cheville droite lors de la fin de ce troisième acte.

Trae Young, une blessure qui change tout

Une blessure causée… par l’un des arbitres de la rencontre, « Ice Trae » lui ayant marché sur le pied, faisant tourner sa cheville en reculant. "Ça fait un peu mal, et c’est frustrant. Je me suis fait soigner et je le ferai à nouveau demain matin. Et je vais passer une IRM", a ensuite confié celui qui avait parfaitement rebondi après avoir inscrit seulement 15 points lors du deuxième match. Cette fois, il en comptait déjà 14 à l’issue du premier quart, et semblait parti pour une nuit record. Mais sa blessure l’en a donc empêché, même s’il est revenu sur le parquet dans le dernier quart. Il faudra qu’il soit rétabli pour que les Hawks, l’une des belles histoires de ces play-offs, parviennent à inverser la tendance…