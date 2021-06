Avant le coup d'envoi de ces play-offs décidément très contrariants, beaucoup de monde aurait parié sur une finale à l'Est entre Philadelphie et Brooklyn, les deux grands favoris pour le titre cette saison. Finalement, le billet pour les Finales NBA se jouera entre... Milwaukee et Atlanta. Au lendemain du succès des Bucks au bout du suspense sur le parquet des Nets de Kevin Durant et James Harden dans le match 7, les Hawks ont rejoint Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers en finale de la conférence en venant eux aussi jouer un vilain tour (103-96) chez eux aux Sixers dans un match à la vie à la mort également. Contrairement aux Bucks, ces Hawks métamorphosés depuis que Nate McMillan a pris l'équipe en main à la place de Lloyd Pierce n'ont pas eu besoin d'attendre la prolongation dimanche soir en Pennsylvanie pour valider leur exploit.

Huerter, MVP (inattendu) de la soirée



Porté par le héros de la soirée Kevin Huerter, auteur de 27 points à 10 sur 18 aux tirs et 7 rebonds, et par l'inévitable Trae Young, moins monstrueux qu'à l'habitude mais néanmoins très précieux en fin de match (10 points marqués sur ses 21 du jour), le 5eme de la saison régulière a fait perdre pied petit à petit (23-18, 28-25 et 27-25 dans les trois derniers quart-temps) de nouveau sur son parquet à l'équipe qui avait terminé l'exercice en tête mais n'aura jamais réussi à confirmer cette suprématie lors de cette demi-finale, en particulier à domicile, où les Sixers ont concédé dimanche leur troisième défaite dans la série. Comme lors des quatre dernières années, Joel Embiid (31 points dans ce match 7) et Phily ne verront pas la finale de conférence, eux qui étaient pourtant les grands favoris, et pas seulement à l'Est. Du côté de la Géorgie, Atlanta disputera sa deuxième finale.



BASKET – NBA / PLAY-OFFS 2021

Finales de Conférence



Conférence Est



MILWAUKEE BUCKS (3) - ATLANTA HAWKS (5)

Match 1 : Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks le 23 juin

Match 2 : Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks le 25 juin

Match 3 : Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks le 27 juin

Match 4 : Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks le 29 juin

Match 5 (si nécessaire) : Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks le 31 juin

Match 6 (si nécessaire) : Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks le 2 juillet

Match 7 (si nécessaire) : Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks le 4 juillet



2eme tour



Conférence Est



PHILADELPHIA 76ERS (1) - ATLANTA HAWKS (5) : 3-4 >>> ATLANTA QUALIFIE

Match 1 - Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks : 124-128

Match 2 - Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks : 118-102

Match 3 - Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers : 111-127

Match 4 - Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers : 103-100

Match 5 : Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks : 106-109

Match 6 - Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers : 99-104

Match 7 : Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks : 96-103



BROOKLYN NETS (2) - MILWAUKEE BUCKS (3) : 3-4 >>> MILWAUKEE QUALIFIÉ

Match 1 - Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 115-107

Match 2 - Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 125-86

Match 3 - Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets : 86-83

Match 4 - Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets : 107-96

Match 5 : Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 114-108

Match 6 : Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets : 104-89

Match 7 - Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 111-115 ap