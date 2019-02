Son retour a été accueilli par des sifflets, lors de la présentation des équipes, et qui ont ensuite accompagné ses premiers ballons touchés. Anthony Davis effectuait son retour sur les parquets depuis l'annonce, par son agent, de ses envies de départ. Les Pelicans savent désormais que leur mégastar ne prolongera pas son contrat, qui expire en 2020, et souhaite rejoindre un candidat au titre. Mais les dirigeants de la franchise de la Nouvelle-Orléans ont choisi de ne pas trop écouter les offres des Los Angeles Lakers pour le garder jusqu'à l'été prochain, où les candidats ne manqueront pas (Celtics, Knicks, Clippers, Bucks...).

Maintenant que la date limite pour les transferts est dépassée (elle était fixée à jeudi soir pour les échanges), on sait que Davis va finir la saison en Louisiane. Où les Pelicans ont donc pris la décision de le faire jouer, mais pas trop non plus, histoire d'éviter une blessure qui pourrait faire chuter sa valeur. Avant ce match contre Minnesota, ESPN avait annoncé que "AD" verrait son temps de jeu limité, et ne jouerait jamais deux soirs de suite. Cela s'est en partie confirmé face aux Wolves puisque Davis a joué 25 minutes... avant de quitter le terrain en fin de troisième quart-temps pour ne jamais revenir.

AD checked out with 3:14 left in the 3Q.



He didn’t play in the 4Q… pic.twitter.com/O3DLqaWKLx — Bleacher Report (@BleacherReport) 9 février 2019

Cela lui a tout de même suffi pour inscrit 32 points, dont 24 points en première mi-temps. Et ses initiales ont été scandées par une partie du public, ce qui a permis de couvrir les sifflets restants. C'est du banc de touche que Davis a suivi le quatrième quart-temps, où ses coéquipiers ont réussi à l'emporter (122-117), grâce notamment aux 27 points et 9 passes de Jrue Holiday, ou à l'entrée de Julius Randle (12 points, 8 rebonds). Les Pelicans, a priori hors-course pour les Playoffs, se préparent à la vie sans Davis, et planifient leur reconstruction. Même si le géant est encore dans les parages...