Pour le retour de Stephen Curry, après un mois d'absence, les Warriors ont mis du temps à démarrer la rencontre, en étant très maladroits. Si bien que les Lakers ont profité de ce retard à l'allumage pour dominer le premier quart-temps, avec un Anthony Davis (39 points) en grande forme déjà, qui marque 12 points en douze minutes (33-18). Les troupes de Steve Kerr retrouvent des couleurs en deuxième quart-temps, en frappant derrière l'arc, notamment Jordan Poole.

Stephen Curry, lui, inscrit huit points dans un 28-9 qui permet aux champions en titre de revenir à un point à la pause (55-54). Mais comme en premier quart-temps, le début de seconde mi-temps des Warriors est très compliqué. Los Angeles saute de nouveau sur l'occasion pour reprendre les commandes (78-72). La machine repart de l'avant en dernier quart-temps avec un Stephen Curry (27 points) brillant, auteur de 19 points dans ce dernier acte.

Anthony Lamb égalise même à moins de six minutes de la fin, avant un 7-0 des Lakers. Klay Thompson et Curry permettent aux Warriors de vivre une fin de rencontre à suspense. Mais Anthony Davis, 12 points dans les douze dernières minutes, est trop fort et aussi bien secondé par les soldats des Lakers. L'intérieur inscrit le panier décisif et offre la victoire aux Lakers 113-105. Avec cette victoire, Los Angeles se rapproche du Jazz, qui occupe actuellement la dixième place de la conférence Ouest, et inflige également un premier revers aux Warriors qui restaient sur cinq victoires d'affilée.