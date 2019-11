Giannis Antetokounmpo marche sur l’eau depuis ce week-end. Après 36 points-15 rebonds contre les Raptors, 34 points-15 rebonds chez les Wolves, le MVP de la Ligue a remis ça chez les Clippers avec cette fois 38 points à 10 sur 21 aux tirs, 16 rebonds et 9 passes. Une prestation XXL qui a permis aux Bucks d’avoir le dernier mot avec une victoire 129-124 après un deuxième quart qui les a vus inscrire 42 points.

Limiter la victoire de Miwaukee serait toutefois réducteur comme en attestent les 24 points à 9 sur 14 aux tirs de George Hill en sortant du banc, les 20 points à 8 sur 14 d’Eric Bledsoe ou les 11 points, 12 rebonds et 6 contres de Brook Lopez.

Et il fallait bien ça pour venir à bout de Clippers pourtant privés de Kawhi Leonard en plus de Paul George. Mais Montrezl Harrell et Lou Williams ont pris le relais avec 34 points à 13 sur 25 aux tirs et 13 rebonds pour le premier et 34 points et 11 passes pour le second. Et à leurs côtés, Patrick Beverley a également compilé 20 points et 10 rebonds.