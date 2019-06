A défaut de goûter à ses premières finales NBA, la faute à des Raptors qui ont su dérégler la belle mécanique des Bucks en finale de conférence, Giannis Antetokounmpo a décroché, lundi, le titre de MVP de la saison 2018-2019, succédant ainsi à James Harden, pourtant une nouvelle fois meilleur marqueur de la Ligue. Fort de 78 premières places sur les 100 votants, il devance justement James Harden, suivi par Paul George, Nikola Jokic et Stephen Curry.

"Je veux remercier les fans en Grèce qui restent debout quelle que soit l’heure du match et qui me soutiennent moi et ma famille"

Avec 27,7 points, 12,5 rebonds et 5,3 passes décisives de moyenne, soit autant de records personnels, l’intérieur grec n’avait certes pas grand-chose à envier à l'artificier texan et pouvait en outre s’appuyer sur les bons résultats des Bucks, meilleure équipe de la Ligue en saison régulière, contrairement à l'arrière des Rockets. Le natif de Zografou, dans la banlieue d’Athènes, a d’ailleurs pris soin de rendre hommage à ses coéquipiers, mais pas seulement. "Je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi quand je suis arrivé en NBA à 18 ans, mes coéquipiers et mes entraîneurs. Il faut plus qu'un joueur pour gagner autant de matches en une saison", a-t-il ainsi confié, rattrapé par l’émotion. "Je veux remercier les fans en Grèce qui restent debout quelle que soit l’heure du match et qui me soutiennent moi et ma famille", a-t-il ajouté.

Une cuvée très internationale

Et les larmes se sont mises à couler au moment de rendre hommage à ses proches, dont sa mère, "son vrai héros", et surtout son père, disparu en 2017. "Tous les jours, quand je mets un pied sur le sol, je pense à toi papa. Comme il disait, il faut toujours en vouloir plus mais ne jamais être trop avide", a-t-il lancé.

En plus de devenir le deuxième joueur de Milwaukee après Kareem Abdul-Jabbar (1971, 1972, 1974) à obtenir la plus belle des distinctions individuelles, Giannis Antetokounmpo, à 24 ans, est également le troisième plus jeune joueur de l’histoire à inscrire son nom au palmarès du trophée Maurice-Podoloff après Derrick Rose et LeBron James et également le troisième vainqueur non-américain après Steve Nash (Canada, 2005 et 2006) et Dirk Nowtizki (Allemagne, 2007).

La soirée des NBA Awards 2019 aura d’ailleurs eu une couleur très internationale. Si Lou Williams a décroché son troisième trophée de meilleur sixième homme, égalant ainsi Jamal Crawford, Rudi Gobert a en effet conservé son titre de meilleur défenseur de l’année tandis que le Camerounais Pascal Siakam remportait celui de joueur ayant le plus progressé et le Serbe Luka Doncic celui de rookie de l’année.

Giannis : "Je ne m'attendais pas à être ému"