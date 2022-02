Pour lancer les festivités, la NBA a mis en place une nouvelle formule du Skills Challenge avec trois équipes hétéroclites qui ont pris part à différentes épreuves. La première a été une épreuve de tirs durant laquelle chaque joueur avait 30 secondes pour marquer depuis cinq points définis à valeur croissante entre un et cinq points. A ce petit jeu, c’est le « Team Cavs » de Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley qui a signé le meilleur score et empoché 100 points. Les qualités de passe ont ensuite été évaluées avec les trois joueurs de chaque équipe qui devaient viser des cibles. Tenus en échec par le « Team Rooks », le « Team Antetokounmpos » composé des frères Giannis, Alex et Thanasis est allé chercher les 100 points de la victoire dans une manche décisive. Les Rookies Josh Giddey, Scottie Barnes et Cade Cunningham ont pris leur revanche lors du relais, une épreuve reprenant le principe de l’ancienne formule du Skills Challenge, et assuré leur place en finale avec 200 points. Pour départager les Cavs et les frères Antetokounmpo, un concours de tirs à trois points a été organisé avec le premier à réussir qui se qualifiait. A ce petit jeu, Darius Garland a profité de l’échec de Giannis Antetokoumpo pour offrir la place en finale au « Team Rooks ». Une finale dont le principe était simple. Chaque équipe devait convertir un tir du milieu du terrain le plus rapidement possible. Alors que les Rookies l’ont fait en un peu moins de dix secondes, le « Team Cavs » y est parvenu en un peu plus de quatre pour remporter ce Skills Challenge qui, par son principe déroutant, ne restera pas dans les mémoires.