Le plus traditionnel concours de tirs à trois points a attiré l’attention du public de la Rocket Mortgage Fieldhouse. Les fines gâchettes de la NBA se sont rassemblées pour prouver qui était le plus précis. Après un premier tour qui a servi d’écrémage pour passer de huit candidats à trois finalistes, Luke Kennard s’est montré le plus précis avec 28 points contre 22 unités pour Karl-Anthony Towns et Trae Young. Ce dernier s’est qualifié d’un souffle, convertissant son tout dernier tir pour valider sa place en finale aux dépens de Patty Mills, qui avait conclu son passage face au panier avec 21 points. Une finale lancée en grande pompe par Karl-Anthony Towns. Le pivot des Minnesota Timberwolves a mis une énorme pression sur ses rivaux avec un total de 29 points, du jamais vu dans une finale du concours de tirs à trois points. Trae Young a fait de son mieux pour rivaliser avec « KAT » mais le joueur des Hawks n’a pu faire mieux que 26 unités. Luke Kennard a fermé le ban mais a été rattrapé par la pression. Peu à l’aise lors de cette finale, il termine également à 26 points. Karl-Anthony Towns devient ainsi le premier pivot à remporter cette épreuve, lui qui affirme être le meilleur intérieur tireur.