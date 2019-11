Guère à son avantage depuis le début de saison, l’ancien Blazer a en effet signé un véritable récital sous les panneaux avec 39 points et un édifiant 19 sur 23 aux tirs. A ses côtés, DeMar DeRozan et Dejounte Murray pouvaient se contenter de 16 et 17 points, l’essentiel était fait.

Côté Thunder, Danilo Gallinari a bien inscrit 27 points à 7 sur 10 et Shai Gilgeous-Alexander et Chris Paul ajouté 21 et 19 points, leurs efforts n’ont pas suffi, OKC en étant quitte pour une cinquième défaite en huit matches.