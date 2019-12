Les Spurs peuvent souffler ! Dans la nuit de lundi à mardi et juste avant Noël, les Texans ont enfin décroché une victoire aisée cette saison contre les Grizzlies (115-145), en inscrivant au passage leur meilleur total de points. En effet, au FedExForum de Memphis, les joueurs de Gregg Popovich sont allés décrocher leur 12eme victoire en 29 sorties et se rassurent avant les fêtes. Alors que la franchise du Tennessee avait quelque peu gâché la cérémonie où le maillot Tony Parker avait été retiré, le 12 novembre dernier à l'AT&T Center, les Texans avaient peut-être dans un coin de leurs têtes l'idée de se venger et c'est chose faite avec la manière ! Un + 30 en leur faveur à l'arrivée, synonyme de premier gros carton de la saison.

The @spurs win in Memphis behind LaMarcus Aldridge's season-high 40 PTS! #GoSpursGo



Trey Lyles: 17 PTS, 8 REB



— NBA (@NBA) DeMar DeRozan: 26 PTS (10-11 FGM), 10 ASTTrey Lyles: 17 PTS, 8 REB pic.twitter.com/zFjuTQFlvZ — NBA (@NBA) December 24, 2019





Aldridge sort du bois, DeRozan presque parfait



Pour cela, les Spurs ont notamment pu se reposer sur une adresse plus qu'impressionnante. Il faut dire qu'avec plus de 67 % aux tirs, dont plus de 62 % à trois points, San Antonio a fait feu de tout bois cette nuit pour signer les meilleurs pourcentages dans un match depuis la reprise en NBA. Très décriés ces derniers temps, LaMarcus Aldridge, auteur de 40 points (à 17 sur 25 aux tirs), 9 rebond et 5 passes, et DeMar DeRozan, qui a marqué 26 points (à 10 sur 11) et a délivré 10 passes, ont signé les deux plus grosses performances dans cette rencontre. Pourtant loin d'être hors du coup, Memphis n'a pu que constater les dégâts face à une équipe enfin consistante offensivement pendant 48 minutes.





Memphis écœurée par tant d'adresse



« Ils ont joué de façon incroyable ce soir. Ils ont eu une réponse pour tout ce qu’on a essayé, en termes de couverture ou de schéma de jeu. Ils ont réussi une soirée incroyable au shoot, surtout à mi-distance, mais aussi au cercle, à 3-points… Partout », ne pouvait d'ailleurs que reconnaître un Taylor Jenkins, l'entraîneur des Grizzlies, impuissant face à tant d'adresse en face. Après tant de victoires poussives cette saison, ce gros carton avant de retrouver les Dallas Mavericks tombe à point nommé alors que 2019 touche à sa fin. Surtout, qu'avec la défaite de Portland dans le même temps, les Spurs se relancent et se retrouvent donc à deux victoires du top 8 à l'Ouest, un petit cadeau de Noël avant l'heure.