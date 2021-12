Le champion NBA a retrouvé le chemin du succès la nuit dernière. Devant son public du Fiserv Forum, Milwaukee a pris la mesure de Houston grâce entre autres au retour de blessure de l'arrière All Star, Khris Middleton. Celui-ci avait des fourmis dans les jambes car il signe une superbe prestation, égalant son record de la saison avec 23 points, dont un joli 5/8 à trois points. Le meilleur marqueur de la rencontre fut toutefois Jrue Holiday, crédité d'un double-double au bénéfice de ses 24 points et 10 passes. Par ailleurs, la star Giannis Antetokounmpo demeure en protocole Covid-19 et donc sur le flanc tandis que Christian Wood a brillé dans les rangs des Rockets, rendant une copie honorable avec 20 points et 11 rebonds.

Khris is back and with another 20+ point game:





— Milwaukee Bucks (@Bucks) 23 PTS | 6 AST | 3 REB | 1 STL pic.twitter.com/wTkJ80zc7X — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 23, 2021