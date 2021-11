Ils étaient pourtant bien mal embarqués. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Warriors de Golden State se sont finalement imposés sur le parquet des Cavaliers de Cleveland (89-104). Durant les trois premiers quart-temps, les deux équipes ont mené au score chacune leur tour. Mais, à la fin du troisième et avant-dernier quart-temps, les Cavaliers semblaient alors avoir fait un petit écart plutôt conséquent, avec une avance de +13 (81-68). Mais c'était donc sans compter Golden State, particulièrement en forme depuis le début de la saison. Et à la faveur d'un cinglant 36-8 infligé à son adversaire d'un soir, lors du quatrième et dernier quart-temps, la franchise, qui a désormais remporté treize rencontres sur quinze disputées, a donc retourné la situation pour sortir une nouvelle fois vainqueur, et conserver sa place de leader au classement de la conférence Ouest.

Le MVP de la nuit : Stephen Curry (Golden State Warriors)



Il est décidément toujours aussi en forme. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le meneur international américain Stephen Curry, aujourd'hui âgé de 33 ans et sélectionné en neuvième position lors de la Draft 2009 par sa franchise qui est toujours la sienne aujourd'hui, a livré un nouveau match incroyable. En effet, le natif d'Akron dans l'État de l'Ohio aux Etats-Unis a terminé meilleur marqueur de sa franchise mais également, et de très loin, meilleur marqueur d'une nouvelle rencontre, avec des statistiques personnelles de 40 points, 4 rebonds ainsi que 6 passes décisives. Une rencontre qui s'est donc d'ailleurs notamment emballée lors du quatrième et dernier quart-temps, lorsque, notamment sous son impulsion, sa franchise des Warriors de Golden State a alors renversé les Cavaliers de Cleveland, pour l'emporter (89-104).