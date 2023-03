Les Pelicans restaient sur cinq victoires de suite, ils étaient donc en pleine confiance. Ce fut très visible en première période. Ils prennent les commandes de la partie avec leur défense, qui provoque des ballons perdus et force les joueurs de Golden State à prendre des tirs compliqués. Un 16-2 de New Orleans termine ce premier quart-temps (25-36).

Brandon Ingram (26 unités) et ses coéquipiers ont le vent dans le dos et rien ne peut les ralentir. Trey Murphy III, avec un tir primé, donne même presque quinze points d'avance. Plus tard, un 13-5 pour conclure ce deuxième quart-temps permet même de passer la barre des vingt points. Après 24 minutes, New Orleans a réalisé une première mi-temps parfaite ou presque (46-63).

Golden State offre enfin une réaction avec un 8-0 pour commencer le troisième quart-temps. Klay Thompson et Stephen Curry (39 points), mais aussi Anthony Lamb, frappent de loin mais avec le travail de Ingram et Murphy (21 points), les Pelicans arrivent à tenir. Jusqu'aux trois paniers à 3-pts de Curry, qui ramènent les champions en titre à l'entame du dernier quart-temps (85-89)

Jordan Poole vient alors seconder le meneur de jeu et avec neuf points, il lance un 20-9 qui fait du bien aux joueurs de Steve Kerr. Les Warriors déroulent dans cette fin de rencontre et les Pelicans n'ont plus les réponses. Curry et Poole enchaînent les shoots à 3-pts et les champions 2022 s'imposent 120-109. Avec ce succès, ils s'accrochent à leur sixième place à l'Ouest.