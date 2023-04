Après avoir sauvé leur peau dans le Game 4 et évité une élimination 4-0, les Wolves ont surfé sur cette dynamique en premier quart-temps. Les Nuggets peinent à développer leur jeu et sont maladroits quand Anthony Edwards se montre déjà. Denver va même compter quinze points de retard dans ce premier acte, avant de revenir (22-29).

Jamal Murray, avec douze points, relance les siens en deuxième quart-temps. Les Wolves perdent beaucoup de ballons mais restent au contact à la pause (48-47). En troisième quart-temps, Murray continue son show et Nikola Jokic (28 points, 17 rebonds, 12 passes) se réveille enfin. Le pivot est précieux au rebond offensif pour résister aux onze points de Karl-Anthony Towns (26 unités). Le dernier quart-temps va commencer et les deux équipes sont à égalité (77 partout).

Les dernières minutes sont très accrochées. Jokic prend deux rebonds offensifs de suite avant de marquer, puis il gobe le rebond d'un shoot raté d'Anthony Edwards (28 points), avant de marquer encore. Après un début de rencontre difficile, le double MVP domine désormais les débats. Mike Conley et l'arrière de Minnesota maintiennent néanmoins le suspense.

Jokic manque un lancer-franc dans les ultimes secondes et les Wolves ont une balle pour égaliser. Anthony Edwards tente sa chance à 3-pts, c'est manqué ! Victoire de Denver 112-109 qui élimine Rudy Gobert (16 points, 15 rebonds) et sa bande et se qualifie pour la demi-finale de conférence. Ce sera contre les Suns, qui ont eux aussi écarté les Clippers à l'issue du Game 5.