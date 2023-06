Obligé de réagir après la lourde défaite dans le Game 3, le Heat démarre pourtant mal cette quatrième manche. Les Nuggets déroulent leur jeu et prennent rapidement les commandes avec quelques shoots primés. Il faut une réponse de Jimmy Butler, neuf points dans ce quart-temps (25 au total), pour que Miami se montre et passe même devant à la sirène (21-20).

Le deuxième quart-temps appartient à Aaron Gordon (27 points). L'intérieur enfile les paniers et prend confiance pour frapper ensuite à 3-pts. Il inscrit 15 points dans cet acte, globalement dominé par les Nuggets. Kyle Lowry arrive à donner de l'élan à Miami et les dunks de Bam Adebayo (20 points) font du bien, même si le Heat est derrière à la pause (51-55).

Les troupes de Michael Malone entament très bien la seconde période, avec un 10-4. La puissance collective de Denver est imperturbable. Le Heat ne semble pas avoir les solutions pour bousculer cette machine. Surtout qu'Aaron Gordon continue sur sa lancée, avec aucun shoot manqué dans ce troisième quart-temps (73-86). Comment le Heat peut-il s'en sortir ? Une fenêtre s'ouvre avec deux fautes de Nikola Jokic (23 points, 12 rebonds).

Le double MVP, qui a désormais cinq fautes, doit rejoindre le banc en début de dernier acte. Denver a alors dix points d'avance. Mais Jamal Murray (15 points, 12 passes) et Aaron Gordon permettent aux Nuggets de plus que résister. Quand Jokic revient, cinq minutes plus tard, l'écart n'a pas bougé. Pour conclure en beauté, Bruce Brown inscrit 11 points dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Denver s'impose logiquement 95-108 et mène désormais 3-1. Les Nuggets pourraient être sacrés champion devant leur public à l'issue du Game 5.