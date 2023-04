Les espoirs de qualification pour le « play-in » étaient infimes mais ils existaient encore du côté de Dallas. Néanmoins, la franchise a fait un choix fort quelques heures avant la rencontre face aux Bulls en annonçant les forfaits de plusieurs titulaires : Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Josh Green, Maxi Kleber et Christian Wood ! Luka Doncic allait-il devoir faire tout le boulot tout seul ? Même pas puisque le All-Star allait être limité au premier quart-temps, pour faire plaisir aux fans venus de Slovénie pour le voir...

Dallas a sciemment décidé de balancer sa fin de saison, pour une raison stratégique : la Draft. Depuis l'échange avec Kristaps Porzingis, les Mavericks possèdent un premier tour de Draft 2023 protégé. C'est-à-dire que s'ils obtiennent un des premiers choix lors de la « lottery », ils garderont ce premier tour. Sinon, il ira à New York. Et pour se donner plus de chances d'avoir un des dix premiers choix, il faut avoir un bilan moins bon que les autres. En perdant face à Chicago, Dallas, désormais officiellement éliminé de la course aux playoffs, s'est donc offert des munitions en plus.

Le propriétaire de la franchise, Mark Cuban, et les dirigeants ont donc pris cette décision. Jason Kidd est-il d'accord ? « Ce sont mes patrons, donc oui », a-t-il répondu. « On se bat pour notre survie et on est conscient de la situation dans laquelle on se trouve, mais la franchise a pris une décision. Il ne s’agit pas de hisser le drapeau blanc. Parfois, les décisions sont difficiles à prendre. On essaie de gagner le titre et cette décision est peut-être un pas en arrière qui, espérons, nous permettra d’avancer. »