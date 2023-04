Même sans Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton, les Suns ont montré de la résistance pour leur déplacement à Los Angeles. Malgré les 10 points de D'Angelo Russell (24 points), ils sont même devant à la fin du premier quart-temps (30-34). Il faut dire que LeBron James et Anthony Davis sont maladroits, surtout le premier qui n'est jamais vraiment entré dans son match, alors que les remplaçants des Suns montrent eux un beau visage.

Phoenix est même toujours devant à la pause (61-62). Après la mi-temps, Davis (14 unités) se montre plus à son avantage. L'intérieur est bien secondé par Austin Reaves et Malik Beasley. Les Lakers renversent la tendance et passent devant à l'entame du dernier acte (96-89). Mais les Suns commencent très bien le dernier quart-temps avec un 7-0 et ils égalisent.

C'est alors que Los Angeles passe un 13-2. Portés par LeBron James (16 points), auteur de 7 points durant cette séquence, et par Rui Hachimura, les Lakers ont ainsi fait la différence. D'Angelo Russell assure la victoire, 121-107, avec quelques paniers et les Lakers peuvent donc encore croire à la sixième place dans la conférence Ouest. Pour ça, il faudra encore gagner dimanche soir et espérer des défaites des concurrents.