Les Wolves arrivaient à Los Angeles avec l'étiquette de l'outsider, puisque les Lakers étaient sur une bonne dynamique et surtout parce que Minnesota allait jouer ce match décisif sans Rudy Gobert, Jaden McDaniels et Naz Reid... Pour autant, les hommes de Chris Finch ont bien entamé la rencontre, avec une excellente circulation de balle et de bons shoots (22-28).

Karl-Anthony Towns (24 points, 11 rebonds) domine et quand la défense californienne fait des prises à deux, l'intérieur ressort très bien le ballon. Certes, Anthony Edwards n'est pas dans son match, mais les Wolves oui. Si bien que Minnesota compte onze points d'avance à la pause (49-60). Mike Conley et Taurean Prince frappent à 3-pts et l'écart remonte à quinze unités. Malgré les efforts de LeBron James, les Lakers sont toujours derrière l'entame du dernier acte (79-86).

C'est le duo Dennis Schroder – Anthony Davis qui va porter Los Angeles. Ensuite, à deux minutes de la fin, James (30 points, 10 rebonds) égalise sur un tri primé. Le score ne bouge plus et sur la dernière possession des Lakers, il pénètre et trouve le meneur de jeu allemand, pour un shoot à 3-pts. On pense que c'est plié, mais sur leur dernière tentative, les Wolves obtiennent un coup de sifflet : Davis (24 unités, 15 rebonds) a fait faute sur Conley (23 points) derrière l'arc.

Le meneur d'expérience ne tremble pas, il inscrit les trois lancers-francs et on file en prolongation (98 partout). Edwards se réveille enfin mais les Lakers prennent le meilleur et s'imposent 108-102. Ils sont donc qualifiés pour les playoffs et affronteront les Grizzlies au premier tour. Pour Minnesota, il reste une chance, avec un duel contre le vainqueur de Pelicans – Thunder. Et Rudy Gobert sera là...