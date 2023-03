Pour ce déplacement à Sacramento, au lendemain d'un revers contre les Warriors, les Clippers devaient faire sans Kawhi Leonard ni Ivica Zubac. Le début de match a montré les difficultés défensives des troupes de Tyronn Lue, incapables de stopper Domantas Sabonis près du cercle. Avec neuf points, le Lituanien s'est amusé sur pick-and-roll (35-32).

Pour répondre, Russell Westbrook agresse son défenseur. Il l'enfonce et marque à mi-distance à plusieurs reprises. Adroit, le meneur de jeu est très efficace. Kevin Huerter brille avec onze points en deuxième quart-temps et les Kings sont devant à la pause (68-63). Westbrook (28 points) continue son show en deuxième mi-temps et Los Angeles passe un 10-2. De'Aaron Fox (33 points) et les Kings se reprennent rapidement (101-96).

En début de dernier acte, les Kings prennent treize points d'avance. Ils conservent pendant quelques minutes ce matelas. Mais face aux paniers primés de Nicolas Batum (11 unités) et Paul George, qui monte en puissance, cette avance diminue. George donne même l'avantage aux Clippers à 50 secondes du terme avec un shoot à 3-pts. Sabonis (23 points) lui répond, mais George enfonce le clou ensuite.

Los Angeles est devant quand l'intérieur de Sacramento arrive aux lancers-francs. Il reste sept secondes et il met les deux. George a la dernière tentative à 3-pts, au buzzer : c'est manqué. Victoire 128-127 des Kings donc, qui enfoncent encore plus les Clippers dans la crise. Los Angeles est sur cinq revers de suite... Tout l'inverse de Sacramento, qui s'accroche à sa troisième place dans la conférence Ouest avec cinq succès d'affilée.