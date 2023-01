Pour ce duel entre Dallas et Atlanta, les défenses étaient restées dans les vestiaires. Ce sont les Hawks qui entament le mieux la partie, les Mavericks perdant trois ballons en moins de deux minutes. Trae Young et Clint Capela se régalent et seul Luka Doncic est dangereux du côté texan avec 19 points en douze minutes. Après le premier quart-temps, on voit déjà que le match est parti sur de grosses bases en attaque (37-40). Le deuxième quart-temps est équilibré et les deux équipes restent très proches à la pause (62-65). En troisième quart-temps, les Mavericks connaissent un temps fort. Christian Wood (22 points) enfile les paniers, les Hawks perdent des ballons, ce qu'ils ne faisaient pas en premier quart-temps, et après un 13-0, les joueurs de Jason Kidd prennent dix points d'avance.

Dejounte Murray (30 points) réveille son équipe en inscrivant huit points de suite pour ramener Atlanta dans le match. En dernier quart-temps, les formations s'échangent les paniers jusqu'au score de 110 partout. Les Hawks passent alors un 7-0 face à un Doncic moins souverain en dernier acte. La star slovène ne marque en effet que trois petits points dans le dernier quart-temps. Dans les dernières secondes, c'est encore Murray, avec un tir à 3-pts, qui fait le break, avant que Young (18 points, 12 passes) ne marque un autre panier qui tue les Mavericks. Victoire 122-130 des Hawks qui signent ainsi un quatrième succès d'affilée. Pour les troupes de Jason Kidd, dont la défense souffre énormément depuis quelques jours, c'est une troisième défaite de suite et même la cinquième en six matches.