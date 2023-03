Pas de Luka Doncic et Kyrie Irving à Dallas, ni de Ja Morant à Memphis. Comme lors du premier duel entre les deux équipes il y a quelques jours, les stars étaient absentes et forcément, le match a beaucoup perdu de son attractivité. Les deux formations devaient alors trouver des solutions différentes pour marquer.

Jaren Jackson Jr. plombé par les fautes (7 points en 24 minutes), c'est Tyus Jones qui a lancé Memphis, pour contrer les 16 points de Jaden Hardy (28 unités) en premier quart-temps (25-29). Malgré les ballons perdus et grâce à la maladresse des joueurs de Memphis, les Mavericks parviennent à reprendre les commandes en deuxième quart-temps. Ils rejoignent les vestiaires à la pause avec un petit point d'avance (50-49). Tout bascule après la mi-temps.

Les Grizzlies entament le troisième quart-temps avec un 12-0 ! Dallas ne trouve plus la cible et la défense est en difficulté. Dillon Brooks et Desmond Bane (23 points) s'amusent donc Memphis fait le break à douze minutes de la fin (71-85). Les hommes de Taylor Jenkins n'ont plus qu'à gérer dans le dernier acte, qui fut très brouillon avec de la maladresse des deux côtés.

Memphis s'impose donc dans Texas 88-104. C'est la troisième de suite pour la franchise, qui reprend la deuxième place dans la conférence Ouest devant Sacramento, battu contre Milwaukee dans le même temps. Pour Dallas, c'est un troisième revers consécutif et il va falloir réagir pour conserver sa place en « play-in ».