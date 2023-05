Totalement absents dans l'intensité durant la troisième manche, les Celtics ont cette fois bien entamé ce Game 4, mais Miami a rapidement pris les commandes. Le Heat passe un 14-3 qui fait déjà vaciller les finalistes 2022. Contrairement au Game 3, ils résistent et avec un panier primé de Jayson Tatum et un dunk de Robert Williams III, ils restent dans la course à l'issue du premier quart-temps (29-23).

Avec les paniers à 3-pts d'Al Horford, les hommes de Joe Mazzulla passent un 17-5 qui permet de prendre la tête. Dans cette première mi-temps pleine de séries, Miami répond avec un 13-6 pour rejoindre les vestiaires avec une courte avance (56-50). Sauf que Boston va revenir avec le couteau entre les dents en troisième quart-temps.

Jayson Tatum, Marcus Smart et Derrick White frappent de loin et les Celtics passent alors un 18-0 ! Jimmy Butler (29 unités) peut bien stopper l’hémorragie avec ses paniers, Tatum (33 points) a retrouvé de la justesse, Grant Williams est précieux et Boston domine désormais les débats (79-88). Les Celtics ont été sérieux en dernier quart-temps car le Heat est le spécialiste pour remonter des écarts.

Surtout, la défense de Boston, avec les contres de White, Tatum et Williams, monte d'un cran pour couper le souffle des troupes d'Erik Spoelstra et empêcher toute possibilité de comeback. Les Celtics accélèrent à nouveau avec un 12-0 et filent vers leur première victoire de la finale de conférence, 99-116. Miami mène toujours 3-1 mais il faudra tenter de conclure à Boston désormais...