Ces playoffs NBA n’ont décidément pas grand chose à envier à la Ligue des champions. Le suspense et le spectacle sont également de mise sur les parquets américains. Après l’improbable victoire décrochée par les Blazers à Denver malgré 17 points de débours dans le deuxième quart, le duel entre Toronto et Philadelphie a également tenu toutes ses promesses. Dans un registre plus défensif, Raptors et Sixers se sont rendus coup pour coup avant un final à même de rentrer dans les annales.

Car si Jimmy Butler pensait avoir fait le plus dur en égalisant à 90-90 à quatre secondes de la fin après avoir vu les Sixers accuser jusqu’à quatre points de débours à l’entame de la dernière minute, c’était sans compter sans Kawhi Leonard. L’ancien Spur n’était pourtant pas monstrueux d’adresse et avait même égaré un lancer franc forcément crucial quelques secondes auparavant mais malgré la défense acharnée de Joël Embiid, l’ailier all-star allait délivrer tout Toronto d’un improbable tir en extension dans le corner.

Embiid et Butler maladroits

Et puisque ce match 7, au cours duquel aucune équipe n’a jamais compté plus de dix points d’avance, se devait d’être indécis jusqu’au bout, le ballon a joué avec les nerfs de tout le monde en rebondissant à quatre reprises sur l’arceau avant de tomber dans le cercle. "C’était génial, savourait au micro d’ESPN le natif de Los Angeles. C’est une expérience indescriptible. Match 7, le panier de la victoire. C’était une bénédiction de pouvoir rentrer ce tir et vivre ce moment." Un moment unique puisqu'il s'agit rien de moins que du premier buzzer-beater lors d'un match 7 dans l'histoire des playoffs.

Monsieur Kawhi Leonard a réalisé l’action la plus mythique de l’histoire des Toronto Raptors pic.twitter.com/5psKdTz1fG — The Daily Dunk (@dailydunkfr) 13 mai 2019

Le public du Center pouvait exulter et les Raptors se précipiter sur le héros de la soirée. Héros à double titre puisque non content de crucifier les Sixers au buzzer, Kawhi Leonard a également signé le carton de la nuit avec 41 points à 16 sur 39 aux tirs, dont 15 dans le dernier quart. De quoi faire oublier le petit match de Kyle Lowry, touché au pouce et auteur de 10 points à 4 sur 13 aux tirs, ou la discrétion de Pascal Siakam et Marc Gasol, limités à 11 et 7 points, seul Serge Ibaka tenant son rang avec ses 17 points à 6 sur 10 en sortie de banc.

A l’inverse côté Raptors, si Joël Embiid a bien été le plus prolifique avec ses 21 points et 11 rebonds, son 6 sur 18 aux tirs a forcément pesé lourd. De même que le 5 sur 14 de Jimmy Butler, auteur de 16 points. A leurs côtés, JJ Redick pouvait bien inscrire 17 points et Tobias Harris compiler 15 points et 10 rebonds, leurs efforts allaient rester vains. "C’est dur à avaler, pouvait bien souffler Jimmy Butler. Personne n’aime perdre et surtout pas de cette manière."