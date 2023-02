Le Heat arrivait à Philadelphie avec quatre défaites de suite dans les jambes quand les Sixers sortaient d'un revers de justesse face aux Celtics, sur un shoot à la dernière seconde de Jayson Tatum. Miami se lance dans la partie avec Kevin Love et un Jimmy Butler qui distribue. Solides au rebond, les Floridiens dominent ce premier quart-temps (22-28).

Les Sixers peinent à appliquer leur basket, en perdant notamment sept ballons en deuxième quart-temps. Forcément, Butler et ses coéquipiers en profitent et passent un 9-2. James Harden (20 points, 12 passes) et PJ Tucker trouvent la cible à 3-pts, mais ce n'est pas assez pour éviter de rejoindre les vestiaires à la mi-temps encore derrière au score (50-58).

Après la pause, Tyrese Maxey domine les débats avec 14 points, mais ce coup de chaud n'a pas d'influence puisque Miami est toujours en place. Philadelphie et Joel Embiid (27 unités) n'arrivent pas à passer devant (80-84). Cela arrive tout de même en fin de quatrième quart-temps, après deux lancers-francs d'Harden. Il reste moins de 90 secondes quand Butler (23 points, 11 rebonds, 9 passes et 4 interceptions) inscrit un superbe panier acrobatique entre Tucker et Embiid et donne l'avantage à Miami.

Il valide ensuite le succès du Heat dans les dernières secondes avec un ultime lancer-franc, car Harden manquera sa dernière tentative, et Miami s'impose 99-101, brisant ainsi sa mauvaise série. Avec cette victoire, les Floridiens peuvent encore rêver de la sixième place de la conférence Est. Pour Philadelphie, cette prestation fut décevante et c'est une deuxième défaite de rang.