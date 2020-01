Le basketball mondial, et la NBA en particulier, sont à nouveau en deuil. Quelques semaines après le décès de l’ancien commissaire de la ligue nord-américaine David Stern, c’est une véritable légende de la balle orange qui nous a quitté ce dimanche dans des circonstances tragiques. A 41 ans, Kobe Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère près de Los Angeles, plus précisément à Calabasas. Si l’information, diffusée à l’origine par le sulfureux site TMZ, a ensuite été confirmée par le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski, citant des sources qui ont confirmé auprès de la chaîne le décès du « Black Mamba ». Selon le Los Angeles Times, l’hélicoptère qui transportait Kobe Bryant s’est écrasé dans les colonnes peu avant 10h00 du matin heure locale (19h00 heure française) avant de s’enflammer, provoquant un début de feu de brousse qui a dû être circonscrit avant que les services de secours puissent atteindre le site de l’accident.

Basket: la star de la NBA Kobe Bryant s'est tuée dans un accident d'hélicoptère #AFP — AFP USA (@AFPusa) January 26, 2020

Après avoir été formé à la Lower Merion High School, l’enfant de Philadelphie s’est fait remarquer et a été drafté dès 1996 par les Charlotte Hornets avant d’être échangé avec Vlade Divac et, donc, envoyé vers les Los Angeles Lakers. Le 3 novembre 1996, à l’occasion d’un match face aux Minnesota Timberwolves, Kobe Bryant est devenu le joueur le plus jeune à évoluer dans la ligue professionnelle nord-américaine. Si cette première sortie n’avait pas été brillante, elle est restée le point de départ d’une carrière absolument exceptionnelle. Au cours de ses 20 saisons en NBA, toutes sous les couleurs des Lakers, celui qui a été surnommé « Black Mamba » a remporté cinq titres (2000, 2001, 2002, 2009 et 2010) avec deux finales perdues face aux Detroit Pistons en 2004 et aux Boston Celtics en 2008. A ce palmarès en club s’ajoutent deux titres olympiques avec la sélection américaine à l’occasion des JO de Pékin en 2008 puis ceux de Londres en 2012 mais également pas moins de 18 sélections pour le NBA All-Star Game, ayant participé chaque année à ce rendez-vous entre 2000 et 2016. Ironie de l’histoire, le décès de Kobe Bryant intervient au lendemain de la performance de LeBron James, qui a dépassé son ainé au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.