Avec un Al Horford très présent, les Celtics prennent le meilleur départ. Les Cavaliers ont besoin de quelques minutes pour entrer dans la rencontre et c'est un bon Darius Garland qui frappe de loin. Evan Mobley (12 points et 13 rebonds) est actif lui aussi et Cleveland est devant après douze minutes (26-28). Les débats sont équilibrés dans le quart-temps suivant. Jayson Tatum et Donovan Mitchell montent en température.

Le premier inscrit 15 points, le second 10 dans ce quart-temps et Boston rejoint les vestiaires à la pause avec une courte avance (55-52). Tout va se jouer en troisième quart-temps. L'ailier des Celtics est brillant avec 18 points, Boston frappe de loin avec des paniers primés et les Cavaliers ne suivent plus le rythme. Seul Mitchell, avec ses 19 unités, est véritablement dangereux. Il est non seulement isolé, mais en plus, il se blesse sur une pénétration. Boston remporte largement ce quart-temps et vire en tête (96-78).

Pourtant, l'arrière All-Star de Cleveland ne baisse pas les bras et son équipe non plus. Il est secondé par Garland (29 unités) qui inscrit deux paniers de suite derrière l'arc pour revenir à cinq points à une minute de la fin. Jayson Tatum et Marcus Smart ne vont pas trembler sur la ligne des lancers-francs et assurer ainsi le succès de Boston 117-113.

Jayson Tatum termine avec 41 points, 11 rebonds et 8 passes dans ce quatrième succès en cinq matches pour les Celtics. Donovan Mitchell, lui, avec 44 points, mais il faudra surveiller dans les prochaine heures si cette blessure ne va pas le priver de certaines rencontres. Et c'est aussi une quatrième défaite en cinq matches pour les troupes de J.B. Bickerstaff.