Les Rockets se relancent ! Quelques jours seulement après leur succès contre San Antonio (109-107), les joueurs de Houston se sont imposés à Los Angeles dans la nuit de jeudi à vendredi pour signer un deuxième succès consécutif (122-117). En déplacement chez les Clippers, seconds de la conférence ouest, Houston a su créer la surprise de la nuit malgré un début de match poussif. Les partenaires de James Harden (28 points, 1 rebond, 10 passes) ont d’abord couru après le score face à une formation bien emmenée par un Paul George plutôt inspiré (34 points, 9 rebonds, 3 passes). Après un premier quart temps disputé, Los Angeles a pris le match en mains pour mener de quinze points à la pause. La franchise californienne pensait même pouvoir profiter du faux-pas de sa voisine chez les Bucks de Milwaukee pour réduire l’écart en tête du classement. Seulement, Russell Westbrook n’était pas décidé à se laisser battre aussi tranquillement.

Houston grimpe à la quatrième place







Le meneur de Houston a su relancer son équipe après la pause malgré la domination adverse en réduisant l’écart petit à petit. Grâce aux 40 points de l’ancien joueur d’Oklahoma City, Houston a pris l’avantage à la fin du troisième quart temps pour entamer les douze dernières minutes devant au tableau d’affichage face aux 19 068 spectateurs du Staples Center. Mais à l’image de la partie, le dernier quart s’est montré indécis jusqu’au bout avec une domination extérieure dans un premier temps, puis locale dans un second. La réussite de Westbrook aux lancers francs (12 sur 13) a finalement permis aux Rockets de signer une précieuse victoire à l’extérieur pour effacer le revers contre Detroit deux matchs plus tôt. Houston s’est imposé 122-117 et se retrouve désormais quatrième à l’ouest, deux rangs seulement derrière son adversaire de la nuit qui compte deux victoires supplémentaires avant de se déplacer à San Antonio.